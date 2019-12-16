本港反修例示威活動持續多月，零售及飲食業陷入寒冬，惟不少「黃店」生意逆市造好之餘，更選擇在淡市擴張。藝人譚小環及丈夫蔡強榮創立的著名「黃店」渣哥一九九六在其Facebook公布，將於九龍灣常悅道開設「大渣哥茶記」，預計明年2月開業。

渣哥於Facebook透露，早於今年3月已四周物色舖位，曾到銅鑼灣、九龍灣、牛頭角、赤鱲角機場等地區睇舖，最終選擇落戶九龍灣。

渣哥現時共有3間分店，每逢反修例示威活動，分店都會提供飲品、食品等，被形容為「黃到超金」，至9月曾遭人破壞，包括打爛店舖玻璃及潑紅油。

人氣急升的渣哥，近年亦吸引其他投資者入股。其中數碼媒體服務為主業的毛記與渣哥早有淵源，在2017年已合作在年宵推出「毛記劣食」小食攤位，而毛記創辦人、控股股東兼執董徐家豪（林日曦）今年初曾披露入股渣哥。據毛記年報顯示，該公司是於去年12月31日，以250萬元收購渣哥的49%權益，意味譚小環與丈夫蔡強榮仍為食店大股東。

100毛官方Facebook亦有分享有關「大渣哥茶記」開業預告的帖文，惟未知悉毛記有否持有「大渣哥茶記」股份。

其他報道：

翠華入股藝人食店 借名氣擴張 毛記「踩過界」購渣哥49%股份

【繼續擴張】富臨1.17億租大股東物業 京瑞廣場富臨皇宮租金飈53%

【無心戀戰】傳陳國強、王雪紅有意悉售持股 退出TVB

【反修例風波】憂社運持續 多個商場未擬辦除夕活動

【反修例】新地旗下酒店營業額瀉逾三成 郭基煇冀吸本地客度寒冬