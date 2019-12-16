美容產品及服務供應商奧思集團（1161）公布，截至今年9月底止，集團全年溢利錄得1.074億元，較去年同期升13%；毛利率亦由去年同期的92.4%，升至92.6%；每股盈利15.8仙；派未期股息每股7仙。集團解釋，透過調整產品零售與美容服務的比例，並將服務業務比例由79.2%增至81.8%，經營溢利進一步提升。奧思集團中午收報1.17元，升13.6%。

集團期內在香港及澳門合共經營13個產品銷售點，並於中港澳三地經營共44間美容中心。行政總裁譚肇基指出，因應本地近期的社會動盪，令市場租金回落，集團在續租時將積極與業主商討減租，惟不願透露集團來年需要續租的店鋪數目。他續指，預期來年租金的跌幅較大，跌幅估計在15%至20%之間，但強調集團會審慎留意市況，若租金吸引，會考慮擴展分店網絡。

另一方面，集團認為本港近期發生的社會運動雖然仍未解決，並影響消費意欲，但透過推動電子商務平台發展，集團未來發展仍然樂觀。譚肇基解釋，集團積極與不同的第三方平台合作，推出各類型套裝組合，同時透過線上銷售希動線下服務業務，更透露集團所推出的聖誕節套裝銷情理想。

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