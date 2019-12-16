環聯公布最新2019 年第三季信貸行業分析報告，據牛津經濟研究院資料顯示，本港消費者正面臨著嚴峻的經濟環境，傾向利用市場上的短期流動資金信貸產品以應付日常開支。據第三季數據，各項循環貸款產品，包括信用卡、信用卡貸款及無抵押循環帳戶的應繳款項總額按年增8.5%。

非循環貸款產品過去一年應繳款項總額則有所下降，當中汽車貸款下降 2.5% ，無抵押私人貸款則下降1.7%。 上述結果顯示，消費者將循環貸款產品作為提供短期流動資金的來源，而因消費者信貸行為的轉變，最新一季不同貸款產品的應繳款項總額的變化有很大差異。

報告又指出，在第二季的無抵押私人貸款及循環貸款新增個案，分別按年增4.1% 及6.9%。與此同時，由於新帳戶平均應繳款項減少，該兩類貸款的應繳款項總額於第三季按年下跌。

此外，儘管樓價自2018 年底開始調整，但過去一年按揭貸款應繳款項總額持續增長。金管局的資料顯示，2019 年第三季按揭貸款應繳款項按年增長7.9% 至1.4152萬億元，或會令新造按揭借款人的償務負擔加重，從而帶動消費者對流動資金的需求。

報告提到，經濟低迷加上失業率上升一般會令消費者逾期還款率惡化。然而，儘管近期香港面對各項挑戰，但本港今年第三季的整體逾期還款率仍然維持在低水平，各主要貸款類別的逾期還款率均保持穩定。唯一例外的是汽車貸款，逾期還款率按年上升 10 點子。

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