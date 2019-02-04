中美達成首階段貿易協議，港股今早低開157點，其後最多跌214點，內地公布連串數據後曾倒升最多28點，恒指半日跌102點或0.37%，報27585點，成交金額437億元；國指跌13點或0.13%，報10824點。

長建（1038）升3.04%，收報57.55元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌1.91%，收報30.75元，是跌幅最大的藍籌。電能實業（0006）升2.4%，收報57.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；友邦（1299）跌1.39%，收報81.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。

貿易股個別發展，萬洲（0288）跌1.84%，收報8元；申洲國際（2313）跌1.75%，收報106.5元；創科實業（0669）跌0.47%，收報63.15元；瑞聲（2018）升0.08%，收報66.2元；舜宇（2382）升1.61%，收報145元。

內地公布11月經濟數據，其中，11月新建住宅均價按月、按年升幅均收窄，加上人行周五重申「房住不炒」方針，內房股個別發展，潤地（1109）升0.8%，收報37.95元；碧桂園（2007）跌0.17%，收報11.82元；中海外（0688）跌0.86%，收報28.95元。

新地（0016）執行董事郭基煇旗下酒店今年7月至11月整體營業額下跌三成，尤其過去為每年旅客高峰期的11月至12月，營業額更比去年同期跌三成半至四成，建議政府可仿效SARS時期挽救香港經濟的做法。本地地產股方面，恒地（0012）跌1.42%，收報38.15元；新地跌0.93%，收報117.2元；新世界發展（0017）跌1.32%，收報10.48元；長實集團（1113）跌0.55%，收報54元；信置（0083）跌1.56%，收報11.36元。

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