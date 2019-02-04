翻查資料，富臨與大股東之間的關連租賃交易一直逼近其訂立的租金年度上限；圖為富臨集團創辦人之一楊維。（資料圖片）

本港經濟前景不明，加上社會事件持續，餐飲零售市場寒冬再現，舖市頻現減租、減價潮。不過在社會事件中被標籤為「福建幫」一員的富臨（1443）似乎就不受影響，據上周一（9日）公布有關與大股東楊氏家族的關連租賃協議中，雙方訂立32項舊及3項新租賃協議，計及一年總租金達1.17億元，雙方關連租賃交易金額較2019財年的1.1億元增加6.4%。細看部分租約，當中最誇張要數京瑞廣場富臨皇宮租金加幅近53%。

在本港經營多個品牌食肆的富臨於2014年11月上市，多年來一直向大股東楊氏家族租用其物業作餐廳或貨倉等。翻查以往租賃協議顯示，集團與大股東之間的關連租賃交易一直逼近其訂立的租金年度上限。像2018年度及2019年度的總租金分別為1.012億元及1.1億元，該兩年年度上限分別為1.012億元及1.13億元，總租金已達各年度上限的近100%及97.8%。

租賃物業面積縮減而獲減租

據公司招股書顯示，2014年集團與大股東之間的關連交易為22項，其後陸續增加至2019年度的31項，及至最新的2020年關連租賃框架協議再將關連交易增至合共35宗，在約五六年間隨着公司規模擴充，關連交易增加13宗或59%。

據富臨的公告顯示，在2020年關連租賃框架協議中，31份舊租約中有6項物業租金不變，當中5項為工廈物業，另有兩項減租。減租物業相信是因為租賃面積縮減而獲減租，如前身為陶源酒家的西環怡景花園租約，涉及多個車位及其他面積，新租約下僅包括地下部分，獲得減租22.7%；至於集團新品牌西式咖啡店COTI在京瑞廣場2期2樓228A號舖，以往亦連同地庫及車位，新租約同樣減少面積，獲減租約兩成。

不過其他不少分店物業都有加租，其中富臨在京瑞廣場2期2樓的另一個巨舖，每月租金由舊租約53.675萬元，加租52.8%至82萬元；屯門建榮街分店亦加租17%至23.25萬元。其他租約中，有10宗加幅在一成或以上，1宗加9%或以上，4宗加8%或以上，6宗加租4.9%至5%或以上。

集團增租3物業擴張業務

同時，雖然社會運動打擊零售市道，不過集團依然繼續擴張，在新租約中再向大股東新租3項物業，包括增加租用常悅道企業廣場單位、新蒲崗永顯工廠大廈單位及龍翔道新光中心2樓作餐館營運。

明報記者