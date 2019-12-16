彭博引述知情人士稱，中美兩國官員就允許美國審計監管機構審查在美上市中國公司的帳目展開協議磋商。

審查帳目是中美兩國一個存在數十年的爭論，有批評人士認為，美國無法進行審計檢查會令美國投資者面臨風險。報道引述消息人士指，中國證券監管機構與美國審計監督機構今年已加緊對歸它們監管的會計師事務所進行聯合檢查的談判。

美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)主席William Duhnke指，至今為止，中國尚未提供符合該機構核心原則的解決方案，包括讓其能夠定期檢查、選擇要檢查的具體活動和違法行為，以及接觸公司人員和被認為相關的信息。該委員會目前已與20多個外國監管機構簽訂檢查協議，但其過去與中國的談判並不順利。

報道又引述其他知情人士指，這一問題已成為白宮一些強硬派的關注焦點；這些強硬派人物已呼籲總統特朗普在貿易談判中採取強硬路線。

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