國統局公布，11月份工業增加值按年增長6.2%，好過預期的增長5%，上月為升4.7%；社會消費品零售總額同比增長8%，預測為增長7.6%，上月為增長7.2%。首11月不含農戶固定資產投資同比增長5.2%，符預期，與首10月持平。另外，1至11月房地產投資按年上升10.2%，首10月為升10.3%。11月末調查失業率為5.1%；前月為5.1%。

工業增加值其餘數據，11月份，41個大類行業中有38個行業增加值保持同比增長；605種產品中有369種產品同比增長。11月份，工業企業產品銷售率為98.0%，比上年同期提高0.1個百分點。工業企業實現出口交貨值11248億元，按年名義下降3.4%。

零售方面，名義增長8%，扣除價格因素實際增長4.9%，除汽車以外則為增長9.1%，汽車類零售額按年跌1.8%，首11月跌按年跌1.1%。 1至11月，全國網上零售額94958億元，按年增長16.6%。

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