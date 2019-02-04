中美達成首階段貿易協議，不過，港股今早低開157點或0.57%，報27530點，成交金額30億元；國指今早低開56點或0.52%，報10782點。

恒安（1044）升0.55%，報54.45元，是升幅最大的藍籌，旺旺（0151）跌2.4%，報6.92元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.5%，報362.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；友邦（1299）跌1.21%，報81.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

中美達成首階段貿易協議。貿易股個別發展，萬洲（0288）跌0.61%，報8.1元；申洲國際（2313）跌2.12%，報106.1元；創科實業（0669）升0.16%，報63.55元；瑞聲（2018）升0.08%，報66.2元；舜宇（2382）升0.21%，報143元。

國航（0753）開市報10.76元，跌1.1%。理文造紙（2314）開市報6.16元，跌0.32%。

人行警告房地產投機者「房子是用來住的」，承諾要統籌做好房地產金融調控。中海外（0688）跌1.03%，報28.9元；碧桂園（2007）跌1.01%，報11.72元。

習近平將訪澳，而中國出台措施支持澳門發展特色金融等，促進經濟多元化。金沙中國（1928）跌0.88%，報39.3元；銀娛（0027）升0.09%，報58元

恒大（3333）宣布子公司延長與A股公司深深房的重組合作協議的排他性及有效期。開市報21.35元，跌1.15%。

傳黎瑞剛清查星美債事件，「殼王」陳國強少露面。留意電視廣播（0511）。開市報11.9元，跌0.83%。

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