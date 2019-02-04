中美達成首階段貿易協議，美股三大指數向上，但港股ADR則向下跌259點或0.94%，報27428點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.96%，折合報357.53元；匯控（0005）跌0.67%，折合報59.95元；建行（0939）跌1.64%，折合報6.4元。

亞洲股市方面，日經平均指數今早低開67點或0.28%，一度跌最多73點或0.3%，現報24001點，跌0.09%。韓國首爾綜合指數今早低開2點或0.1%，最多跌3點或0.16%，現報2169點，跌0.02%。澳洲股市今早高開1.92點或0.03%，曾升最多76點或1.13%，現報6814點，升1.12%。

美股期貨方面，道期現升16點或0.057%；標普期貨升4.25點或0.134%；納期升17點或0.20%。

今日焦點股份可留意：

中美達成首階段貿易協議，留意貿易股。

此外，亦可留意人民幣走勢、科技、航空、造紙股。

人行警告房地產投機者「房子是用來住的」，承諾要統籌做好房地產金融調控。留意內房。

習近平將訪澳，而中國出台措施支持澳門發展特色金融等，促進經濟多元化，留意濠賭股。

恒大（3333）宣布子公司延長與A股公司深深房的重組合作協議的排他性及有效期。

傳黎瑞剛清查星美債事件，「殼王」陳國強少露面。留意電視廣播（0511）。

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