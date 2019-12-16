恒指上周五升693點，收報27687點，成交金額1171億元。報道指中美雙方達成原則性協議，特朗普將簽署有限度貿易協議，並推遲12月15日徵收的關稅，也有報道指中國將購買500億美元農產品。周五晚內地跨部門召開記者會，宣布雙方達成協議，但卻未能釋除市場的疑慮，美股及港股夜期都衝高後急挫。臨近年尾，強勢股遭獲利了結，落後股、重磅股則受到青睞，友邦（1299）走勢轉強，市場應已消化了香港局勢動盪的影響，再度步入中長線升浪。

憧憬中美即將達成貿易協議，全球股市都節節向上，投資者入市意欲大增。但中方跨部門記者會並沒有正面交代購買多少美國農產品，發改委副主任寧吉喆僅稱中國將增加採購優質和具有市場競爭力的美國農產品，而涉及協議具體內容和數據會在今後才發布。但問題是，沒有細節的協議又有什麼用處？而中方的措詞，似乎是中美仍未就農產品採購金額有共識，但雙方都願意避免12月15日加徵關稅而作出妥協，在字眼上先安撫市場。由此可見雙方各有顧忌，暫時毋須擔心又反枱。

全球股市早已屢創新高，就算是大落後的港股，3個交易日已暴漲4.7％，已反映了當前不少利好因素，短線動力可能會放緩。只是不利因素逐一消失，貨幣政策已全面轉向開閘放水，英國脫歐亂局又隨保守黨贏得國會過半數議席而即將結束，中美有協議但尚欠細節，但至少雙方沒有輕易反枱，若最終順利簽署貿易協議，明年經濟、企業盈利和流動性均會向好，是很典型的升市基礎。

落後股重磅股最值博

唯一障礙是估值，美股確實不便宜，估值已逼近歷史高位。但聯儲局汲取了近年的教訓後，別說收水，就算停止放水也會非常審慎。流動性氾濫、盈利又佳，估值說不定能突破歷史高位。當然，能否如此只有事後才知道，但這一刻最值博的就是落後股、重磅股。上周表現最強正是濠賭股、航空股、中資券商股、紙業股、內險股等，就連港資股表現也由低位回升。

以港資股來看，友邦受到的影響也大，事關在港簽署保單的內地客，佔香港收入比重相當大，即使其他地區保費收入維持強勁，但第3季新業務價值亦僅升1%。由於內地客要的是美元保單，在內地是無法簽署的，這個問題其實頗難解決。但整體來看，本港局勢是緩和了，若平靜能維持數月，內地客應會再度回流。此外，2020年中國將全面開放內地保險市場，對友邦短期助益有限，始終保險並非開舖賣產品，需時建立和培訓銷售團隊，代理也要時間建立客戶基礎。

現階段可吸友邦 作長線持有

友邦2020年股價對預測內含價值倍數約1.8倍，約處於歷史估值平均數，反映了香港業務短期受壓的情況。要留意，友邦上市至今走勢較有節奏，往往會在一段時間持續上升，反映業務表現理想，之後出現利淡因素，諸如內地加強資本管制，市場擔心內地客戶減少，又例如近期的社會運動等。待不利因素被證偽或消化，在業務增長推動下又再展升浪。

筆者相信短線要大幅飈升可能性不大。但中長線來看，集團發展空間仍然巨大，如果一線城市代理都在新地區發展銷售團隊，3至5年有機會出現幾何級數增長，而市場也預計2020年及2021年，新業務價值增長會重新加速至17％及20％，現在處於長期平均數的估值，會是分段收集的好時機。

[張兆聰 還看今朝]