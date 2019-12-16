中美貿易談判傳來利好消息，港股連續兩日大漲，一下子扭轉偏弱走勢。急升後或有調整，但短線再度轉強，料可反覆上試高位。

恒指上周初回軟，跌至26355點回升，周四五升勢加快，以全周最高位收市，收報27687點，全周升1189點或4.49%；國指升4.14%。大市日均成交818億元，高於60天平均半成多；周末前交投轉旺，周五成交增至1171億元。

港股短線再轉強 料反覆試高位

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率85比15，升逾3%佔上升股份近兩成半；大市周五升勢全面，買盤動力較強；大市連續3日有約七成以上股份上升。不過，全周計，升跌比78比32，也有不少跟不上。不同市值、行業表現不一；恒生綜合大型股、中型股及小型股指數分別升4.18%、2.95%、2.17%，資金追捧大市值股份。

近月不斷強調，恒指中線呈現向好趨勢，並於8月至今的上升通道之內運行（圖1），但短線有強有弱；上周五恒指跳升，重返通道中上方約27200至28300點範圍，短線有望朝着頂部，而回調至中軸約27200點料有承接。

此外，上周五急升，恒指國指成分股高於10天線比例周四急升至九成以上；高於20天線、50天線比周四五升至五成強方水平，高於20天線比周五亦升至九成以上；趨勢寬度轉強，但短線超買，有回吐壓力（圖2）。

至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，今年強勢的紡織服飾、食物飲品跌幅居前，上周跌1.29%及0.66%。整體有約六成行業升約3%以上，當中，原材料升逾7%表現最強，其次中資金融、汽車及相關、航運物流升逾半成。

貿戰緩和 敏華目標6元或以上

8月港股轉好，舊經濟或相對低殘、低估值反覆做好，走勢不斷變強，近期更搶去強勢、高增長、高估值風頭，情況至今未逆轉，短線可能繼續炒復蘇、炒重估。之前提過的敏華（1999），受惠於中美貿易談判有進展及業績改善，股價已經由低位反彈不少，但相信仍然有重估空間。

股價方面，敏華近1個月在5.5元上整固，一旦完成有望向上展升浪，上望6元或6.5元，並可以低收5.5元作為止蝕位。

[劉思明 數據尋寶]