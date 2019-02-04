從PP體育的直播賽程中，今天晚上只有狼隊對熱刺、及曼聯對愛華頓的賽事，但凌晨的阿仙奴對曼城賽事被消失。

現時效力英超阿仙奴的球星奧斯爾（Mesut Özil）前日（13日）在其社交媒體發文聲援新疆維吾爾族人，因此引起大批內地網民不滿。雖然阿仙奴其後曾表示只是其個人觀點，但央視體育頻道仍然取消了週一凌晨阿仙奴對曼城的賽事直播。另一內地互聯網體育平台「PP體育」亦已取消了該賽事的直播，不過阿仙奴在下星期四（26日）晚間舉行的賽事就仍在直播計劃上。

從PP體育的直播賽程中，今天晚上只有狼隊對熱刺、及曼聯對愛華頓的賽事，但凌晨的阿仙奴對曼城賽事被消失。

蘇寧及聯想集團旗下弘毅資本在2013年斥資4.2億美元（約33億港元）入股「PPTV」，蘇寧因此成為大股東，持有「PPTV」約有44%股權。在2016年，「PP體育」獲得中國大陸及澳門地區的獨家全媒體版權，從2019年持續到2022年為期三年。據內媒報道指，3年的版權費達到7.21億美元（約56.22億港元）的，創下了英超海外版權價格記錄。

外國體育界人士非首次觸及中國的政治地雷，在今年10月，美國NBA球隊火箭的總經理莫雷，於其個人社交媒體上表態支持本港反修例運動，引起內地民眾抵制。內地各大平台亦暫停直播NBA賽事，當中包括騰訊（0700）旗下的「騰訊體育」。惟約在一周後，「騰訊體育」恢復直播NBA季前賽的賽事，並繼續直播NBA例行賽，但與火箭隊有關的比賽及報導則仍然遭該網封殺。