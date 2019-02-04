多次有扇貝離奇失蹤與死亡的內地上市漁業集團獐子島，決定忍痛放棄相關海域。獐子島在周五晚發公告，指董事會審議通過《關於放棄部分海域的議案》，並計劃放棄約150萬畝海域，因為該海域的海況相對複雜，預計每年可節約用海成本約7000萬元（人民幣．下同）。集團同時表示，將縮減扇貝養殖規模。

集團在公告中指出，海洋牧場先後三次遭受重大自然災害，使公司經營面臨挑戰，而為了及時進行風險控制，公司規劃自明年起，決定進一步壓縮養殖蝦夷扇貝的面積，減至每年不超過10萬畝，以優化適合本地生態系統條件的蝦夷扇貝新技術，減低風險。

獐子島所殖養的扇貝自2014年起連續三次「出事」。在2014年10月，集團稱因北黃海遭到幾十年一遇的異常冷水團，令公司100多萬畝即將進入收穫期的蝦夷扇貝絕收，出現虧損11.89億元。而在去年1月，公司再發公告指，發現部分海域的底播蝦夷扇貝存貨異常，預計2017年業績由盈轉虧，並在年報中解釋原因為「海洋災害導致扇貝瘦死」。最近的一次發生在上月11日，獐子島當時發公告指，公司有大批扇貝突死亡，初步判斷需要減值3億元。