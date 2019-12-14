電視廣播（下稱TVB）（0511）在今個月上旬宣佈董事局「執位」，獨立非執行董事柯清輝與「老臣子」執行董事鄭善強相繼辭任，並委任著名律師方和及星巴克中國主席兼首席執行官王靜瑛出任獨董。市場內即有消息流傳，董事局變動或與黎瑞剛加緊追究TVB使用資金投資逾8億元的星美（0198）債券有關，以至有傳言有「殼王」之稱的主席陳國強近日缺席董事會及過去數周的管理層會議，及有說TVB另委任獨立機構調查過往的投資債券事宜，以至傳出裁員800至1000名員工，種種傳言甚囂塵上。

本報記者曾致電陳國強作進一步查詢，他則透過秘書回覆指，著記者致電TVB執行董事兼行政總裁李寶安查詢，未有回應最近董事變動及裁員的提問。李寶安方面回覆本報查詢時指出，關於柯清輝等辭任及方和等的委任，任何董事局變動，均要發公告交代，將來若再有董事變動，亦會再作公布。他又對裁員一說回應指：「有好多猜測，但是假的多，真的少，是有開源節流，如有重大消息，亦會發公告交代」。

據本報從接近TVB的消息方面了解，陳國強過往已非經常出席TVB的管理層或董事會。