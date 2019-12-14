昨晚中美達成首階段貿易談判協議，美股三大指數扭轉早段跌勢，並齊創歷史新高，惟其後獲利盤湧現，道指只升3點或0.01%，收報28,135點；標指升0.23點或0.01%，報3,168點；納指升17點或0.20%，報8,734點。整周累計，道指、標指及納指分別升0.43%、0.73%及0.91%。

道指成份股方面，蘋果升1.36%，貢獻道指25點，成為升市最大推手；Visa升1.37%，貢獻16點。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，市埸暫時無須顧慮三大地緣政治議題包括《美墨加協議》、中美第一階段貿易協議及英國脫歐，但這些不確定因素仍然存在，Stovall補充，市場取得良好的開端，過住股市會在12月中旬觸及月度低點，然後回升。

Charles Schwab首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，貿易協議帶來積極影響，並已反映到市場的基本定價中，但如果最終雙方談判破裂，新一輪的關稅浪潮將對股市造成極大負面影響。

港股ADR比例指數收報27425，跌262點或0.96%。恒指夜期收報27511點，低水177點。三桶油向下，中石油（0857）、中海油（0883）及中石化ADR折合報3.78元、11.62元及4.5元，較港收市跌1.43%、1.35%及0.6%。騰訊（0700）ADR折合報357.48元，較港收市跌0.97%。