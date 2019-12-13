內銀貴州銀行（6199）今年6月首次遞表申請上市，本周再度遞表後，上市計劃終於塵埃落定。該行將於下周一（12月16日）起招股，每股定價介乎2.46至2.61元，總計發售22億股，最多集資57.42億元。每手1000股H股，入場費約2636.3元。招股期至下周四結束（12月19日），預計於12月30日掛牌。

招股書顯示，此次集資額將用於強化資本基礎以及公司業務的持續增長。截至今年上半年，貴州銀行核心一級資本充足率為10.31%，一級資本充足率為10.31%，資本充足率為12.51%，較去年年底分別下跌0.31、0.31、0.32個百分點。

貴州銀行貸款主要涉及政府相關企業，經營狀況與貴州省發展掛勾。貴州省財政廳直接持有該行15.49%股份，貴州茅台直接持有該行14.13%股份。

財務方面，貴州銀行總資產截至去年年底錄得3412.03億元，按年增19%。同期銀行總負債錄得3157.4億元，按年增19%。該行截至今年6月30日，半年內利息淨收入錄得46.4億元，按年升近17%。另外該行去年減值準備錄得46.4億元，按年升近七成。貸款方面，截至去年年底，不良貸款率為1.36%。

去年全年貴州銀行淨利差為2.66%，淨利息收益率為2.82%，於同期在香港上市的中國城商銀行中，兩項均排名第二。但至今年上半年，該行淨利差及淨利息收益率均有所收窄，分別錄得2.61%及2.74%。

人行於今年11月出人意表再度下調1年及5年期LPR利率（貸款市場報價利率），壓低市場資金成本。公司董事會秘書周貴昌表示，隨利率市場化推進，淨息差收窄成必然趨勢，銀行未來將會加大高收益資產投放，加大低成本存款的佔比，發展金融市場、理財等中間業務，節約成本，從上述四方面做好準備。

早前另一內地城商行包商銀行債務「爆煲」，最終被接管。招股書顯示，貴州銀行今年上半年就存放於包商銀行的同業存款確認減值損失1.48億元。截至今年下半年，貴州銀行於包商銀行所有同業存款已到期，共獲償付13.1億元，剩餘存款為1.5億元。貴州銀行副行長吳帆表示，未見到內地中小銀行受到包商事件的衝擊，在公司加強風險管理之下，對未來發展有信心。

記者：馬迪帆

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