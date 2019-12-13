港交所今年8月就改善開市前時段及市場波動調節機制（俗稱冷靜期），以及應否引入停市機制（俗稱熔斷機制）進行公開諮詢，諮詢結果今日公布。港交所指，是次諮詢收到共100份來自代表香港證券市場主要使用者的回應意見，前兩個議題均得到大部份回應人士支持，但引入停市機制方面卻意見兩極，因此港交所認為，現階段無法決定應否實施停市機制；而為了更好地評估市場反饋，港交所會制定可能的模式並繼續與市場討論。

港交所表示，大部分回應人士都強烈反對實施停市機制，而一些在證券市場成交佔比頗重的企業回應人士則支持停市機制，但同時認為在提出實際模式之前應作審慎研究。可見對此議題市場反應兩極，既擔心觸發停市機制對市場的影響深遠，且後果難以預料；也有意見認爲進一步擴大市調機制覆蓋範圍的計劃已能夠保障市場持正操作及避免價格進一步波動。

另外，港交所亦會微調有關市場波動調節機制的建議。其中，在擴大市調機制的初期，觸發次數將維持每個交易時段最多觸發1次，以便先讓市場熟習處理觸發市調機制後的操作。在擴大市調機制涵蓋證券範圍半年後會進行檢討，視乎檢討結果而定，將允許同一交易時段多次觸發，以及發布市調機制市場數據，各市調機制證券的觸發門檻亦會在港交所網站上發布。