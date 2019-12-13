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【有片：埋身擊】憧憬中美貿易協議達共識 匯控、中移動有望向上

文章日期：2019年12月13日 17:09

市場預期中美貿易協議達成共識，恆指重上27500點水平以上。傳統大型藍籌股如匯控（0005）、中移動（0941）表現向好，後市仍有機會進一步上升。至於詳細技術分析和投資策略請大家留意視頻內容。

張曦嵐

筆者為證監會持牌人

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