Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時財經新聞
【有片：埋身擊】憧憬中美貿易協議達共識 匯控、中移動有望向上
文章日期：2019年12月13日 17:09
Share
埋身擊
prev
next
市場預期中美貿易協議達成共識，恆指重上27500點水平以上。傳統大型藍籌股如匯控
（0005）
、中移動
（0941）
表現向好，後市仍有機會進一步上升。至於詳細技術分析和投資策略請大家留意視頻內容。
張曦嵐
筆者為證監會持牌人
相關新聞
【有片：埋身擊】道指未能乘勢向上 投資者宜謹慎
【有片：埋身擊】上證指數靠穩等確認突破
【有片：埋身擊】美元兌日圓有壓力
【利好憧憬】富力發H股獲放行 大行料改善負債率
【有片：埋身擊】港股走勢極度飄忽 留意技術策略
【有片：埋身擊】環球股市向下 高沽定低吸好？
【有片：埋身擊】美國ISM製造業PMI遜預期 美股難有力升?
【有片：埋身擊】恒指大機會再次下試250周移動平均線
Share