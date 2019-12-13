餐廳訂座折扣平台eatigo公布2019年度數據，由於今年聖誕期間，餐廳均傾向提供更大折扣吸引消費，加上餐廳數目及用戶人數增長，相信訂單按年可增加30%。

平台指出，去年聖誕為用戶提供平均77折的優惠，人均節省165元，有超過一半人會選擇位於尖沙嘴的餐廳，銅鑼灣及中環亦分別佔20%及15%。展望今年聖誕，eatigo指出餐廳均傾向提供更大折扣以吸引消費，相信今年用戶可獲平均6折或以上，較去年平均77折更高。平台預計，由於大眾「充電」的想法，加上用戶及餐廳數目過去一年的增長，相信今年聖誕訂單將會按年增加30%。

eatigo至今曾服務逾600萬人，今年有超過一半以上均是二人訂座，集中在銅鑼灣、金鐘一帶，大多會預訂晚上6時至6時半、菜色包括比薩及扒房。另外，eatigo今年有1成人是「獨行美食家」，大多會避開最多人的時間，在晚上9時後進餐，偏愛漢堡包及拉麵，由於不少餐廳宵夜時段均會提供較大折扣，平均結帳可享6折優惠。

eatigo現時的合作商戶已超過1000間，日均訂單達4至5位數字，以最「捧場」的用戶為例，該用戶已使用平台訂座超過500次，平均每月15次，節省約10萬元。

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