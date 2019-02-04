傳中美已達成貿易協議，港股全日大升693點或2.57%，報27687點，不僅以全日最高位收市，成交金額更較上日大增28.93%，達1171億元，再創今年11月26日1330.48億元成交後最多。走勢上，不僅回補11月的下跌裂口，更重返250天線(27465.29點)之上。國指升223點或2.1%，報10838點。

雖然中美角力傳利好消息，但貿易股並非升幅最大的藍籌，而是濠賭股銀娛（0027），市場憧憬下周澳門回歸日之前內地會公布澳門建立人民幣證券交易所的消息，銀娛升6.92%，收報57.95元，金沙中國（1928）升5.31%，收報39.65元。非藍籌升幅更大，美高梅（2282）升7.79%，報13元；永利澳門（1128）升5.7%，報18.26元。

重磅股推高恒指，友邦（1299）升3.64%，收報82.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻96點；第二至四位位置不變，騰訊（0700）升3.44%，收報361元，貢獻95點；匯控（0005）升2.99%，收報60.35元，貢獻79點；建行（0939）升1.72%，收報6.51元，貢獻36點。

逆市下跌藍籌只有一隻，石藥（1093）跌0.45%，收報17.78元，是跌幅最大的藍籌，同時，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

貿易股全線向上，萬洲（0288）升2.26%，收報8.15元；申洲國際（2313）升1.31%，收報108.4元；創科實業（0669）升4.1%，收報63.45元；瑞聲（2018）升0.68%，收報66.15元；舜宇（2382）升2.44%，收報142.7元。

憧憬明年或有更多城市放鬆調控，內房股普遍向上，藍籌股潤地（1109）升1.48%，收報37.65元；碧桂園（2007）升1.89%，收報11.84元；中海外（0688）升1.39%，收報29.2元。

人民幣升值，航空股、造紙股向上，南方航空（1055）升4.8%，報5.24元；東方航空（0670）升5.7%，報4.22元；中國國航（0753）升5.85%，報7.78元。造紙股方面，理文造紙（2314）升2.6%，報6.18元；玖紙（2689）升2.83%，報8.7元。

英國執政保守黨贏得國會過半數議席，有望打破「脫歐」僵局，刺激英鎊創逾一年半新高，保誠（2378）升7%，報145.4元；長建（1038）升4.19%，收報55.85元。

異動股方面，愛得威國際（6189）挫85.4%，報4.4元，曾跌最多90%，跌至3.01元。獲提私有化的Joyce Boutique（0647）升81%，報0.265元，私有化作價為0.28元，較停牌前溢價91.78%。

恒指過去5個交易日累升4.48%或1189點，表現最佳的是銀娛，累升10.9%，其後為騰訊、中人壽，分別升7.5%及7.4%；而表現最差的是中生（1177），累跌2.6%，其後為萬洲、石藥，分別跌1.5%及0.89%。

國指過去5個交易日累升4.14%或430點表現最佳的是中國太保（2601），累升9.5%，其後為新華人壽（1336）、騰訊，分別升9.45%及7.5%；而表現最差的是安踏（2020），累跌5.3%，其後為中生、潤啤（0291），分別跌2.6%及1.06%。

其他報道：

【中美角力】經濟師：就算關稅減半亦不能掉以輕心

【懷舊風】傳復星旅文明年推新Thomas Cook旅遊平台 吸歐洲客

【A股收市】滬指7連漲 深證成指升穿10000點

【阿里效應】德勤：明年中概股來港上市有限

【選股王】內地將全面開放保險市場 友邦中長期有利

【中美角力】傳美國將於周五在華盛頓宣布貿易協議

【A股午市】人幣重返6算 三大指數升逾1%

【股份異動】英鎊漲刺激相關概念股做好 保誠曾飈8%

【新股消息】傳貴州銀行IPO集資最多57億 金融壹賬通近高位定價

【英國大選】英鎊曾創逾一年半新高 保守黨料大勝破脫歐僵局

【人幣升值】中美傳達成協議 離岸人幣升逾1000點子 重返6算