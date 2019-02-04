彭博社引述知情人士稱，復星旅遊文化集團（1992）將於明年上半年透過一個新的旅遊平台，重新推出英國老牌旅行社Thomas Cook的品牌，向歐洲客戶招徠。有178年歷史的Thomas Cook在9月申請破產保護，至11月由復星旅文斥資1100萬鎊（以上月匯率計算約1.1億港元）收購Thomas Cook品牌、其旗下的Casa Cook、Cook's Club酒店品牌及相關商標、域名、軟件、社交媒體帳戶等所有權及權益。

匿名消息人士稱，復星旅文全新打造的旅遊平台，將把部分現有的旅遊服務組合起來，以Thomas Cook的品牌包裝，利用這熟悉的名字吸引客戶。Thomas Cook申請破產保護前，擁有度假連鎖酒店Club Med SAS的復星集團已收購了其18%股權。復星旅文在8月曾計劃拯救Thomas Cook，斥資4.5億鎊（以8月匯率計算約43億港元），換取其旅遊業務至少75%股權和航空業務25%股權。但之後Thomas Cook再要求額外的救助，而復星不願加碼，最終破產收場。

業界人士稱，復星旅文在11月購入Thomas Cook的品牌和一些知識產權，是一種成本相對較低的收購方式，以抵銷之前購入復星資產的虧損，在某種程度上可望取得一些盈利。

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