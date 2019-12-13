對於有市場消息指，為落實中美首輪貿易協議，美國除了暫緩原定12月15日對1600億美元貨值中國商品加徵關稅外，現行的關稅稅率亦會減半。香港貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健指，如消息屬實，對於提振港商信心會有正面影響，港商對於處理明年訂單、投資等等的部署亦會較有彈性，但說到香港貿易可迎來大幅反彈則不盡然。

陳永健解釋，一方面中美貿易摩擦已糾纏近兩年，不少港商已經做好中長期部署，例如搬遷生產線等；二來過去中美貿易談判反覆無常，貿發局早前進行最新的出口展望調查亦顯示，港商對於貿易前景繼續傾向審慎，但無論如何，如關稅稅率減半及新一輪關稅暫緩，始終可令港商先鬆一口氣。

但鬆一口氣不代表可以完全放下戒心。陳永健認為，還要看最終簽訂的文本內容，且一日未簽一日都會有變化，就算簽訂了，之後第二輪、第三輪談判亦隨時可能因應當時情況而變化，要推翻或再提高稅率也非不可能，或者加添其他貿易管制亦不為奇，所以港商切不可掉以輕心，亦不要將所有雞蛋放進同一籃子。

記者：陳子凌

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