德勤統計顯示，估計今年香港市場IPO集資3118億元，總計迎來161隻新股，其中亦計入料年內可成功上市的貴州銀行。香港榮膺「新股集資王」，沙特証券交易所在沙特阿美（Saudi Aramco）超額配售完成後則將排名第二，納斯達克排名第三。不過，德勤中國全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興表示，料明年香港集資額將回落至2200億至2500億元，按年下跌最多三成。他又表示，料將有中概股再作第二上市，但數量極之有限。

市場關注阿里巴巴（9988）是否可帶起第二上市潮，對此歐振興表示，現時在美國上市的內地公司約200間左右，但要符合港交所第二上市的市值、收入及業務為新經濟的要求，範圍已縮小至30間公司。他續指，估計來港作第二上市的公司將是已經盈利的公司，且要投資者對其有一定認識，篩選後僅有8至10間公司可行性較大。翻查資料，港交所允許海外公司在港作第二上市，但要求中包括公司市值需達到100億元，且最近一財年錄得不少於10億元收益。或公司市值達400億元，收入要求則可豁免。

德勤數據顯示，今年香港IPO市場雖然總體集資額升近一成，但新股數量跌逾兩成，年內收到的上市申請僅有290宗，較去年亦跌近兩成。歐振興表示，見到更多上市申請人押後申請，待市況提升再作上市。不過他認為，押後IPO的情況在全球範圍內都因應市況波動而出現，並非是香港獨有。

以今年新股地域而言，內地公司所佔融資總額比例有所下降，僅佔七成，在港總計進行2295億元融資，去年則佔新股市場高達95%。因應大型海外公司如百威亞太（1876）、ESR（1821）到來，海外公司今年共在香港融資483.5億元。另一方面，今年港股首日掛牌回報率有所下跌，錄得11%，去年則為15%。

內地科創板設立後，新經濟公司現時有美國、香港及內地多個上市地可選擇。歐振興表示，科創板較香港的上市要求更為「包容」，相信有不同交易所，為不同階段公司提供融資是好事，可「做大塊餅」。至於澳門正研設立交易所，他認為或與葡語國家方向有關。

記者：馬迪帆