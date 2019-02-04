中美傳已達成首階段貿易協議，恒指今早裂口高開500點，曾一度收窄至升411點，但臨近收市前，彭博引述消息指美國將於周五在華盛頓宣布貿易協議，恒指升幅最多曾擴大至570點，高見27564點。

恒指半日升557點或2.06%，報27551點，繼近日收復多條平均線後，今日亦將最250天線(27464.75點)收復，成交金額595億元；國指升180點或1.7%，報10794點。

澳門股續炒作澳門擬建立人民幣證券交易所一事，銀娛（0027）升5.44%，收報57.15元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）升5.18%，收報39.6元；非藍籌升幅更大，美高梅（2282）升7.46%，報12.96元；永利澳門（1128）升7.1%，報18.5元。

重磅股推高恒指，友邦（1299）升3.01%，收報82.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻80點；騰訊（0700）升2.46%，收報357.6元，貢獻68點；匯控（0005）升2.56%，收報60.1元，貢獻67點；建行（0939）升1.41%，收報6.49元，貢獻29點。

逆市下跌的藍籌有兩隻，石藥（1093）跌0.67%，收報17.74元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。雖然中美料達協議而蘋果iPhone 將受惠，但蘋果供應商瑞聲（2018）則跌0.3%，收報65.5元。

貿易股普遍向上，萬洲（0288）升1.63%，收報8.1元； 申洲國際（2313）升1.12%，收報108.2元； 創科實業（0669）升3.28%，收報62.95元；舜宇（2382）升1. 36%，收報141.2元。

中央經濟工作會議重申「房住不炒」，但也提出全面落實因城施策，明年或有更多城市放鬆調控，內房股普遍向上，藍籌股潤地（1109）升1.08%，收報37.5元；碧桂園（2007）升2.24%，收報11.88元；中海外（0688）升1.04%，收報29.1元。非藍籌方面，恒大（3333）升3.6%，報21.2元；龍湖（0960）升1.35%，報33.75元，曾創52周高34元；融創（1918）升0.8%，報43.3元。

物管股雅生活（3319）升3.3%，報25.9元；永升生活（1995）升2.9%，報4.82元；碧桂園服務（6908）升0.7%，報25.95元。

人民幣升值，航空股、造紙股向上，南方航空（1055）升5.4%，報5.27元；東方航空（0670）升6%，報4.23元；中國國航（0753）升5.9%，報7.79元。造紙股方面，理文造紙（2314）升2.6%，報6.18元；玖紙（2689）升2.36%，報8.66元。

英國執政保守黨贏得國會過半數議席，有望打破「脫歐」僵局，刺激英鎊創逾一年半新高，保誠（2378）升6.7%，報145元；長建（1038）升3.82%，收報55.65元。

異動股方面，愛得威國際（6189）半日急挫85%，報4.5元，曾跌最多90%，跌至3.01元。獲提私有化的Joyce Boutique（0647）半日升78%，報0.26元，私有化作價為0.28元，較停牌前溢價91.78%。

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