恒指557升點，半日收報27551點，成交金額595億元。報道指中美雙方達成原則性協議，特朗普將簽署有限度貿易協議，並推遲12月15日徵收的關稅，也有報道指中國將購買500億美元農產品。全球股市上升，但美股高位較反覆，港股今早大幅高開後升幅也收窄。

整體來看，全球股市都節節向上，投資者入市意欲大增。但要留意，特朗普仍未真正簽署協議，就是已動筆也可以撕毁，不用因一份有限度協議就變得亢奮。昨日提及的騰訊（0700）今早一度升至360元以上後回順，其他重磅股表現也出色，英國大選，民調顯示執政保守黨將大勝，脫歐鬧劇有望結束，長和（0001）暴漲4.51%，很有可能見了多年低位。另外，友邦（1299）反彈亦逐漸有勢。

以港資股來看，友邦受到的影響也大，事關在港簽的內地客保單佔比相當大，即使其他地區保費收入維持強勁，但第3季新業務價值亦僅升1%。由於內地客要的是美元保單，在內地是無法簽署的，這個問題頗難解決。

但整體來看，本港局勢是緩和了，若平靜能維持數月，旅客應會再度回流。此外，2020年中國將全面開放內地保險市場，對友邦短期助益有限，但中長期發展則相當有利。集團管理層表示，會先在現有經營地區的周邊擴張，也就是環一線城市。

筆者認為，友邦當前內含價值倍數約1.6倍至1.7倍，相對歷史估值是略低於平均數，反映了香港業務短期受壓的情況。短線要大幅飈升可能性低。但中長線來看，集團發展空間仍然巨大，如果一線城市代理都在新地區發展銷售團隊，3至5年有機會出現幾何級數增長，現在會是分段收集的好時機。

張兆聰

明報首席評論員