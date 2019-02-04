中美傳達成協議，恒指今早裂口高開500點或1.86%，報27494點，創11月1日後新高，成交金額29億元；國指今早高開189點或1.79%，報10804點。

藍籌全線上升，金沙中國（1928）升4.91%，報39.5元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）升0.13%，報79.75元，是升幅最少的藍籌。騰訊（0700）升3.15%，報360元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻87點。

傳中美已達成貿協議，傳每部iPhone可躲過150美元的關稅，手機設備股方面，瑞聲（2018）升2.59%，報67.4元；舜宇（2382）升2.23%，報142.4元。貿易股方面，萬洲（0288）升4.14%，報8.3元；申洲國際（2313）升1.87%，報109元；創科實業（0669）升1.23%，報61.7元。

由會德豐（0020）大股東吳光正信託為首的悅寶，提出將Joyce Boutique（0647）私有化，每股出價0.28元，較停牌前的最後交易日12月6日即上周五的收市價0.146元，大幅溢價91.78%。悅寶明言，不會再提高私有化作價。會德豐開市報50.3元，升0.2%。Joyce 開市報0.265元，升81%。

雅居樂（3383）及雅生活（3319）公布，雅生活旗下全資附屬以5億元人民幣收購新中民物業六成股權，總額不超過5億元人民幣。雅居樂開市報11.14元，升1.08%。雅生活開市報25.7元，升2.5%。

渣打（2888）發出宣布，向盤谷銀行出售印尼的Permata銀行44.56%的持股，作價19萬億元印尼盾（等值13億美元或101.47億港元），交易完成後，渣打銀行將不再擁有Permata的任何股權。渣打開市報74.5元，升4.3%。

其他報道：

【開市焦點】港股ADR升275點 留意貿易股、瑞聲、Joyce

【中美角力】傳特朗普已批准首階段貿易協議 避免周日加徵關稅

【歐美戰報】美股齊創新高 道指升220點