美股齊創新高，港股ADR亦升275點或1.01%，報27270點。今早再傳中美已達成貿協議，正待法律文本落實。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.37%，折合報357.28元；匯控（0005）升1.03%，折合報59.2元；建行（0939）升0.66%，折合報6.44元。

今日焦點股份可留意：

傳中美已達成貿協議，傳每部iPhone可躲過150美元的關稅，留意手機股及貿易股表現。

由會德豐（0020）大股東吳光正信託為首的悅寶，提出將Joyce Boutique（0647）私有化，每股出價0.28元，較停牌前的最後交易日12月6日即上周五的收市價0.146元，大幅溢價91.78%。悅寶明言，不會再提高私有化作價。

雅居樂（3383）及雅生活（3319）公布，雅生活旗下全資附屬以5億元人民幣收購新中民物業六成股權，總額不超過5億元人民幣。

路透社報道，上海上市的海爾智家（前稱青島海爾）擬來港上市，海爾集團同時擬把海爾電器（1169）私有化。

渣打（2888）發出宣布，向盤谷銀行出售印尼的Permata銀行44.56%的持股，作價19萬億元印尼盾（等值13億美元或101.47億港元），交易完成後，渣打銀行將不再擁有Permata的任何股權。

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