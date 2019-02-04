美股時段傳出中美將達貿易協議，美股三大指數齊創新高，收市時仍未有正式公布。此外，亦傳美國談判代表提議將現有 對3600億美元中國商品的關稅稅率降低最多50%。數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數增加4.9萬至25.2萬，預測為21.4萬。

道瓊斯工業平均指數收漲220點，升幅0.8%，報28132點。標普500指數收漲26點，升幅0.86%，報3168點。納斯達克綜合指數收漲63點，或0.74%，報8717點。

高盛升2.2%，報226.05美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻32點，而波音跌1.06%，報346.29元，拖低道指25點。

科技股方面，蘋果收市報271.46元，升0.25%，谷歌母公司Alphabet收市報1348.49元，升0.31%，亞馬遜收市報1760.33元，升0.66%，Facebook收市報196.75元，跌2.72%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.34%，報407點。德國DAX指數收漲0.57%，報13221點；法國CAC 40指數漲0.4%，報5884點；英國富時100指數收漲0.8%，報7273點。