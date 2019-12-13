港股連續兩日做好，昨天成交暢旺，資金追捧大型股；除了電子部件股持續向好，汽車、濠賭急升有借消息炒作之嫌，跟勢高追要審慎。

恒指高開192點後向上，早市最多升403點、高見27,048點回順，之後在兩萬七爭持，收報26,994點，升348點或1.31%；國指升1.07%。大市成交909億元，高於60天平均兩成，成交活躍。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.52%、0.69%，中小型股表現一般。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率70比30，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為60比40。大市連續兩日有七成股份上升，有規模的升市，但整體買盤動力不強，相當集中，特別是個別行業。

大市連續兩日有七成股份上升

本報數據庫追蹤的30個行業，只有家居用品、房託基金、內房下跌偏軟，跌幅小於0.5%。上升行業中，升逾1%跟得上或跑贏國指佔不足四成。汽車相關升逾3%表現最強，其次燃氣供應、科技器材、軟件服務升約2%，各只有約七成股份上升，並非全面向好。

永達宜守穩6.2元 才有望重組升浪

汽車4S經銷股正通（1728）、永達（3669）、廣匯（1293）急升逾一成，華晨（1114）升逾2.5%，拉動汽車業上升；瑞信發表報告指，寶馬明年首季為經銷商增加現金補貼，成為催化劑。對於經銷商來說，新車銷售的毛利率相當低，如正通上半年新車銷售毛利率4.7%，永達更只有2.39%，因此車廠增加補貼，無疑對業績有即時利好作用。不過，中線還要視乎汽車市道及經銷商的售後服務業務發展。

走勢上，永達今年初率先走出谷底大幅反彈，惟5月後再度轉弱，陷入調整，上月底曾經失守5.6元低位支持。在利好消息刺激下，該股大漲升穿50天線，扭轉中線跌勢仍有待確認，短線回調宜守穩6.2元，才有望重組升浪。

銀娛處8月以來升浪 看高一線

此外，市場憧憬澳門回歸周年或獲國家送大禮，濠賭股受到追捧。過去多次談及濠賭股，並以新濠（0200）持續跑贏同業為重心。不過，10月以來，新濠轉弱跑輸同業，銀娛（0027）、永利澳門（1128）有調整但表現堅挺；當中，銀娛處於8月以來升浪，可以看高一線（詳看《技術取勝》）。

[劉思明 數據尋寶]