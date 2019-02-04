恒指昨日升348點，收報26,994點，成交金額908億元。聯儲局一如市場預期維持利率不變，港股全日高開高走，重磅股騰訊控股（0700）、友邦（1299）等領導大市上升。商務部午後例行發布會也只重申中美雙方團隊保持密切溝通，沒有更多細節可以透露，大市也拒絕回落。面對12月15日的死線，全球股市相當強勢，尤其是較為敏感的半導體股份走勢凌厲，美日韓台全都是炒作這個板塊，投資者看法和部署都相當樂觀。恒指一度重上27,000點，騰訊貢獻甚大，走勢也出現突破。

美國聯儲局連續3次減息後轉為按兵不動。聲明刪除了「前景圍繞着不確定性」，意味當局對經濟看法更為樂觀。主席鮑威爾預期經濟保持溫和增長，就業市場會維持強勁，當前貨幣政是合適的。按點陣圖顯示到2020年全年將按兵不動，既不加息，也不減息，鮑威爾強調要看到通脹持續走高才會考慮加息。從過去10年的走勢來看，這幾乎是不可能的是，意味加息周期經已完結。

高增長高啤打科技股表現較好

聯儲局立場已在預期之內，美股整體反應不大，但科技股尤其是半導體股表現強勁。現在的設局是，一方面美國經濟已擺脫衰退威脅，在全球央行齊放水下，歐洲、中國、日本以至新興市場增長動力都轉強。與此同時，通脹仍然低企，央行有很大空間繼續放水，股市反覆向上是大概率的事，高增長、高啤打的科技股表現較好，納指也相對道指和標指更強，近期港股亦以騰訊表現最佳。

過去5個交易日，騰訊累升4％，貢獻恒指期內升幅495點中的106點，名副其實是領軍股。市場消息不多，但對手阿里巴巴股價在200元關口初見阻力後，騰訊就開始發力，說不定是資金換馬炒作所致。若如此，則升勢會受限，事關估值開始與阿里巴巴（9988）逐漸接近。論基本因素，中央過去兩年不斷打壓手遊，2019年上半年憧憬中央重新審批遊戲和其他業務維持增長而出現強勁反彈。過去半年則因內地經濟疲弱、市場競爭激烈、成本上升困擾，股價再陷入整固期，低位在320元，未有再次回試前低位。

一方面，手遊業務復蘇需時，明年會更能體現業務回復正常後的收入和盈利增長。此外，若中國經濟回暖，騰訊今年表現欠佳的廣告業務也會改善。昨日股價一個催化劑是麥格理引述管理層稱，收入和毛利率正出現潛在復蘇勢頭。以圖論勢，近日已升破下降軌，有條件隨着基本因素改善而展升浪。

騰訊短期阻力大 明年再挑戰400元

從估值來看，騰訊2020年預測市盈率約26倍，盈利增長為20%以上，以市盈增長率（PEG）來看約1.3倍，回到早年因超高速增長、PEG低企在1.1倍至1.4倍的水平內，估值並不過分。只是近日藍籌股動力轉強，恒指走勢並未明顯改善，27,000點至27,300點仍有頗大阻力，不排除是年結前粉飾窗廚活動。短期走勢升至接近周線圖頂部，阻力會較大，筆者傾向候低吸納，明年應可再次挑戰400元水平。

[張兆聰 還看今朝]