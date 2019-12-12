由會德豐（0020）大股東吳光正信託為首的悅寶，提出將Joyce Boutique（0647）私有化，每股出價0.28元，較停牌前的最後交易日12月6日即上周五的收市價0.146元，大幅溢價91.78%。悅寶明言，不會再提高私有化作價。

是次為吳光正為首財團第三次提出將Joyce私有化，涉及股份數目4.4億股，按最新私有化作價0.28元，是次提出私有化的作價近1.23億元。另吳光正的兒子即會德豐主席吳宗權亦在Joyce持股2%，擁有3320.8萬股，為與吳光正的一致行動人士，因此其在私有化動議方面，不會參與投票，但是其持有的股份，均為私有化動議所包含在內。據此吳宗權可以套現929.82萬元。此前吳光正曾於2007年11月及2010年2月，分別以每股0.33及0.25元將Joyce私有化。

Joyce指出，雖然管理層作出多項舉措改善財務表現，但是集團連續四個財政年度錄得收入顯著減少及虧損。同時，零售商在10月及11月面臨更大的困境，該集團的現金及現金等值項目，在兩個月間進一步下跌3200萬元至11月30日止時的2.35億元。由於蒙受多年虧損，自2015年8月便沒有再派息，股價之後亦跌近65%，加上股份欠缺流通性，又未有進行任何股本集資，股東又未能按合理價格變現，因此透過協議安排去私有化，為股東提供變現機會。

有關私有化公告又指出，悅寶若完成私有化Joyce，意向是維持現有業務，並且會對存貨採購及業務拓展持審慎態度，並無計劃對其業務及資產推行任何重大變動、重新調配或中止僱用僱員。該集團將於今早復牌買賣。