有「牛丼御三家（牛肉飯「三巨頭」）」之稱的日本連鎖快餐「食其家（すき家）」今年7月確定來港開店，位於旺角的首間分店今日開幕，堂食及外賣合計逾50人排隊，需時約1.5小時。綜合食客意見，均提到社會事件以至是「撐警」會影響食店選擇，食其家的售價與競爭對手吉野家相若，可取代吉野家「地位」。

食其家今早9點正式開業，記者於午飯時間到達店外，現場設有兩條隊伍，即使是外賣亦需排隊，記者最終等待逾1.5小時才能進場。食其家的牛肉飯可選擇S至LL4種大小，以普通牛肉飯計，最便宜只需25元。另外，食其家在下午3時至晚上12時會提供兩款壽喜燒鍋。至於食其家的競爭對手吉野家，其「和風牛肉飯」可選擇「細」或正常，較大就可選擇「一番巨井」，另於夜市亦會提供火鍋。

合興集團（0047）行政總裁洪明基家族持有香港吉野家經營權，自7月捲入反修例風波後，網民發起罷食，有分店更曾被「裝修」。

正在排隊的姚太表示，自己對食其家的認識不深，今次是女兒上網看到店舖新開張，請她幫忙排隊。她續指，政治事件亦會影響自己如何選擇食店，例如盡量不光顧「藍店」，但有時無可避免「唔揀得咁多」，曾經光顧吉野家，兩者的價格差不多，相信今次女兒是希望比較兩者有什麼不一樣，自己亦不是住附近，特意來旺角一試食其家。至於能否取代吉野家，姚太就認為「要食過先知」，食其家亦要品質好才能代替吉野家。

另外，黃先生及鄭先生就指出，早於6月已不再光顧吉野家，「撐警就不了」，但認為食其家與吉野家價錢相若，未來可取代吉野家。今日排隊需時約1.5小時，未來會看情況再次光顧，例如午飯時間就不會排隊，收工後就可以。鄭先生認為，以為坐下來後應該很快上菜，但上菜時間較預期長。

位於旺角的食其家，正是警民衝突的「核心」位置，日前有傳媒報道，其租用旺角亞皆老街及新填地街交界的單邊地舖，建築面積約1570方呎，月租22萬元，呎租約140元，低於同街地舖市值逾三成。

記者：蕭嘉聰、黃清瑤

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