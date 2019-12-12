香港會計師公會周年選舉結果今日出爐，江智蛟當選為來年會長，林智遠及方蘊萱獲選為副會長。前日會計師公會理事選舉，6名民主派或改革派候選人全數當選，惟據了解，新會長江智蛟立場偏向建制派。有會員認為，即使修例需時，會計界下年起亦應該推行「一人一票」，以作民意參考。

會計師公會去年3月於特別大會上通過以「一人一票」選出會長及副會長的新制度，但至今仍未落實，本屆會長亦是在周年大會上由理事會選出。江智蛟今日表示，有關訴求需要時間解決，現時有不同方案，將會進行公眾諮詢，但未有透露方案內容及具體時間表。

他表示，若要落實訴求，或要大幅修改《專業會計師條例》（下稱《條例》）未來亦需要立法會通過，因此不是一朝一夕能解決。他續指，已經設立工作小組了解不同持份者意見，解決一人一票「普選」問題為任內首要工作之一。

據了解，本次會計師公會理事會投票率大幅上升，由早年的個位數飆升至約25%。選舉中每位會員可投7票，而6位改革派候選人總共擁有約5萬票。理事會中將出現不同立場，對此江智蛟表示，接受不同的聲音，亦不會用「反對派」形容部分理事。他表示，相信會計師公會最終目的是服務會員，因此立場是政治中立。

本次當選理事的6位改革派候選人之一李健恆，在會後接受記者訪問時表示，修改《條例》確實需要時間，甚至要數年，但認為會計師公會應該為「一人一票」制度打響「前哨戰」。他表示，現時的社會情況下，需要將公權力下放給公眾，以往社會提到「普選」就認為無人試過，但若公會可以實行這一制度，亦變相證明普選具有可行性。

他續指，《條例》規定會長必須由理事選出，但認為可以在暫未修例前，同時在周年大會舉行選舉及「非官方公投」，後者以作為民意參考。他表示，若最終選舉結果與民意相悖，相信壓力反而將會落在所選出的會長及副會長身上。

記者：馬迪帆