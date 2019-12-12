根據英國《金融時報》報道，若干主要華爾街及歐資銀行在向客戶提供研究報告時，在內容上會避免提到香港的反政府示威，恐因此得失北京，致影響日益重要的收入來源。在港營運的該等銀行，私下談到，要討論持續數月的政治不穩問題變得太敏感，強調目前在恢復中的金融樞紐方面，面對挑戰。

有關報道引述一名有意增加在內地生意的歐資銀行行政人員指，公司已告訴分析員，不要向發佈予機構投資者的研究報告內容提到示威。另一歐資銀行的行政人員更稱，沒有人想因為說到香港的情況而去犯險（stick their necks out）。瑞銀的發言人則指，該行沒有政策限制分析員的報告覆蓋內容；麥格理的報告則指，其報告聚焦環球經濟而已；法巴則沒有即時回應。

根據該報翻閱麥格理、瑞銀及法巴對2020年的展望報告內容，均沒有提到過去6個月震撼香港並打擊零售及旅遊業的示威活動。香港經濟更已經處於衰退，恒生指數更已經成為今年全球其中一個表現最差的股市。香港特首林鄭月娥已經明言，今次史無前例並有數百萬人上街的示威，無可避免打擊香港經濟。

野村的前亞洲資本市場主管Philippe Espinasse指，任何一份研究報告已經被審核，確保不要踩線，問題是，銀行能夠在目前香港所發生的事情，得到甚麼。自瑞銀一明星經濟師評論非洲豬瘟事件後，因此未能夠為一宗國企債券大交易提供顧問服務，不單有關經濟師需要休假，亦令銀行界更加對報告如何被解讀提高意識。一華爾街銀行的行政人員更指，分析員有很好的理由去限制任何惹火的陳述。

在過去數年，中國已經成為誘人交易的來源，沒有投資銀行願意錯失。香港在2019年更保留全球股本市場集資的皇冠地位，跑贏紐約證券交易所及納斯達克。中資電商股阿里巴巴（9988）在港第二上市，集資130億美元的交易，華爾街的投行摩根士丹利及花旗均提供包銷服務。已於2006年離開摩根士丹利的上海獨立經濟師謝國忠更指，北京及中國政府已密切監察投行分析員如何寫內地的經濟及市場，以確保金融業及金融研究的政治正確。同時，他亦稱，歐美的投行正面對中資行的激烈競爭，更令該等外資行避免觸及敏感事情而錯失交易。

反而中資投行則出奇地避開談及香港的示威，內地的媒體跟進亦被嚴格審查，有一大型中資投資銀行家說，事件的敏感性已經解釋了分析員為何需要廻避，國有銀行亦會避談有關事情，始終香港今場動盪背後的政治驅動力量，要經超越分析員的範圍。

曾經在匯豐銀行任職中國研究主管的張化橋則稱，如果他仍任職的話，他會嘗試在報告內提到香港的示威，但是相信合規部會將有關內容拉下來。在他任職分析員後期，經常發表批判性的研究報告的他更稱，曾被警告要留意街上持刀的人。

記者：陳偉燊

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