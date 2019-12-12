「末日博士」在工作上迎來自己的末日，但卸下中資機構員工的枷鎖，言語上反而可以更自在，接受外媒訪問時，直言自己「被離職」，或許是發表了不符合國情的觀點所致。中資機構要求員工在發表評論上要政治正確，是你知、我知、大家也知的事，只是以前少了一個真實例子，去證明這種匪夷所思的事正真實地發生著。「末日博士」提供了佐證，也同時引證了本港金融圈，已經被內地人、內地錢滲透的唏噓。

有人說，以前內地人需要香港人在金融、會計及法律等專業範圍的知識，現時內地人學懂了，自然不再需要香港人，改由更信任的「架己冷」自己人擔當要職，這確實是金融圈過去十多年的實況。歷史正在不斷重演，記得80年代尾、90年代頭，大批港商到內地珠三角設廠，為內地注入分工、分流等專業化管理的改革概念；後來內地人學懂了香港的一套，用各種方法令最初投資的港商敗走，改由內地人掌舵。只不過這次的變革，地點由珠三角變成了香港，戰場亦由輕工業變成了金融業。

中資在本港金融業的滲透，早在回歸首十年已見端倪。事實上，中環人對於中資機構、中資資金等，從來不感厭惡，更因為他們口袋裡有錢，多年來一直倒履相迎，雙眼畫上金錢符號「$」的精光。多少經營困難的證券行、資產管理公司，多年來巴不得有中資肯過來收購；多少祖先艱苦創立的港資銀行，子孫巴不得有中資入股，自己可拿錢逍遙自在去。中資在南下拓展本港版圖上也行了不少冤枉路，有人用不菲金額，收購了只有空殼的證券行；也有中資機構在「搶人潮」中，用巨額酬勞聘請了一批在行內技藝只屬中下的金融從業員，濫竽充數。

十年生聚，縱有失敗，中資在用金錢換取版圖上，取得顯著的成效。多間港資銀行易手，多間證券行被中資收購，還有大批在內地具實力的中資金融機構直接南下「插旗」。中環人是最功利的，曾幾何時，行內人都對中資行的人工、花紅趨之若鶩，就算對其前景不感樂觀，希望進去「搵幾年錢」，到時再「跳船」的亦大有人在。我們實在不能因為近半年對港府、對中共的不滿，而全盤否定在反送中運動發生前，願意甚至希望到中資行工作的人，為數著實不少。別忘記中資行聘用內地人，本屬天經地義，他們願意聘用香港人，只因香港人有其未能掌握的技術，所以需要用錢去買這些技術，以利益法則來說，這是各取所需、互不相欠的。

同樣情況在外資行也有出現。外資行的話事人當然是外國人，然而要在香港「搵食」，總需要聘請熟悉本地環境的地頭蟲，香港人亦因此才有口飯吃。近幾年港資退、中資進，投行的大客變成了內地人，大部分赴港上市的企業，也是來自內地。為了要迎合客戶，亦即是行內所說的「湊客」，最好的方法就是聘請內地人照顧內地人，內地人順理成章地入主外資投行，更逐步在行內形成了一大勢力。

不過，外資投行對強國客戶或員工，普遍存有戒心，想要從內地客戶身上取得利益，但又不會將最好的報價提供給他們；想內地員工盡力幫公司賺錢，但又不敢完全放心將權力交到他們手上。除了少數例子，如中信併購里昂、海航入主德銀外，本港最大規模的幾間美資及歐資投行，權力核心依然是外國人。就算替公司賺更多的錢，公司絕對願意用更多的薪酬、花紅作回報，但卻未必肯讓內地人打進高級管理層架構內。其實這亦極正常，試問具才華的外國人若果到內地為中資投行打工，就算他表現極出色，難道內地人管理層又肯讓他獲得更多的權力？

說了這麼多，只想帶出由於內地人有錢、有生意，中環的金融機構「睇錢份上」，聘請更多內地人，再換血換走香港人，並非不合理。要知道，就算如何深黃的中環人，工作上幾乎無何避免地接觸到內地人客戶、內地人行家；落盤做Trade，也幾乎不可能不去與中資金融機構作交易。金融圈從「末日博士」的遭遇，引伸出中資金融機構不再需要香港人，其實有沒有「末日博士」這個Case，已是眾所周知、業界階段性演化的必然結果。

然而，縱使外資或中資金融機構，在衡量利益的前提下，聘請可帶來更多利益的內地人；但卻不代表它們可能為了政治正確，而不讓負責作分析的同事，作出針對政權、制度等的批評，這才是問題的癥結。事實上，在金融世界的分析，有太多涉及制度的議題，例如要研究銀行股，怎能不去談貨幣政策？資源股、基建股、內房股、內需股等，更隨時因某些部委一聲令下，令行業前景出現翻天覆地的變化。從事分析工作的，針對政策對行業的影響而作出評論，再剖析政策是對是錯，究竟有何問題？難道政權、官員不可犯錯？舉個近年的例子，A股熔斷機制顯然是個政策上的失誤，分析員對其口誅筆伐絕對合理，但若不能批評制度有問題，分析員有何存在意義？這種具中國特色社會主義的分析模式，絕對得不出具前瞻性的結論，因為它們需要的不是具獨立思考能力的分析員，而是只需懂得阿諛奉承的太監。

「末日博士」的故事，讓我想起上半年的大熱神劇《切爾諾貝爾》。良心科學家指出，核事故的原因之一是反應堆設計有缺憾，並指出國家制度也有缺憾。提出問題後，科學家隨即被滅聲和禁錮，只因當中涉及到對政權的批評，並不符合國情。似曾相識的劇情，換個地點、換個場景，再一次發生著。當中環價值被逐步取締，這才是最令人唏噓的。

羅仕揚

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