虛擬保險公司保泰人壽4月推出首隻產品自願醫保標準產品，聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，雖然收到不少數據，但希望與客戶實際聯絡了解購買保險原因，因此他們按數據樣本中抽取購買保險的客戶，邀請他們與顏耀輝進行訪問，每次約15分鐘，逢周三進行，至今已訪問約80名客戶。

從該行數據顯示，晚上10時才是該行的投保高峰期佔整體40%，客戶年齡平均為34歲，有1/5人從事金融業。顏耀輝表示，客戶當中有保險同業，表示因為標準計劃較便宜投保，亦有客戶反映投保時因操作超時，需重新填寫資料，保泰後來因此作出改善讓客戶儲蓄個人資料。

顏耀輝表示，該行大部分保單可於10至15分鐘完成投保，24小時可內核准保單。有85%客戶可自行在網上成投保，顏耀輝表示不擔心客戶會不明白保單內容引起爭議，因為不少客戶已主動了解產品，而且他們提高透明度，以簡單化、圖像化方式解釋條款，其他保險公司以「千字文」形式列出條款，客戶反而更不會留意內容。

顏耀輝表示，明年首季和次季將推出新產品，集中在醫療保險，例如癌症保險，希望透過自願醫保為基礎，客戶可附加需要的保障，未來亦計劃推出定期人壽保險產品。去年底得到牌照時，永明投資保泰2.3億元，顏耀輝指會按需要融資，選擇醫療和科技有關的伙伴，計劃在5年內收支平衡。

記者：歐陽偉昉

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