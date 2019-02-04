受惠美國明年不加息，港元一度升穿7.8，恒指今早裂口高開192點後曾重上27000關，高見27048點升403點，不過午後恒指變動不大，窄幅橫行，但成交則見2019年11月26日1330.48億元成交後最高。

恒指收市升348點或1.31%，報26994點，成交金額908億元，較上日增加22.22%；國指升112點或1.07%，報10614點。走勢上亦一舉升穿10天線(26453.14點)、20天線(26616.96點)、50天線(26686.46點)、100天線(26575.89點)。

傳澳門將建立人民幣計價的證券交易所，銀娛（0027）升4.53%，收報54.2元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）亦升2.45%，收報37.65元。而該交所作為香港情況惡化下的應變計劃，港交所（0388）升1.63%，收報249.8元。

重磅股推高大市，市傳將推出新應用「朋友」兼獲麥格理引述管理層指收入及利潤都有望復蘇，騰訊（0700）升2.65%，收報349元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻71點。而受惠美國息口不變，友邦（1299）升2.24%，收報79.75元；匯控（0005）升0.95%，收報58.6元，分別貢獻恒指58點及24點。

逆市下跌的藍籌只有兩隻，其中，中海外（0688）跌0.52%，收報28.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點；另一隻則是手機設備股舜宇（2382），跌0.14%，收報139.3元。

息口敏感股向上，地產股方面，恒地（0012）升0.66%，收報37.95元；新地（0016）升1.59%，收報114.7元；新世界發展（0017）升2.16%，收報10.42元；長實集團（1113）升1.84%，收報52.65元；信置（0083）升1.23%，收報11.5元。恒生（0011）升1.02%，收報158.7元；中銀香港（2388）升1.9%，收報26.85元。

康寧傑瑞生物製藥（9966）新上市，收報13.5元，較招股價10.2元，升32.3%。

另一新股中國網絡遊戲開發商心動公司（2400），收報11.86元，較招股價11.1元，升6.8%。

丘鈦科技（1478）發盈喜，預期今年將錄得純利5億至5.2億元人民幣，為去年0.14億元人民幣純利的33.72倍至36.12倍。收報14.06元，升13%。

FSM （1721）公布，股東(KAL SG Limited和KYL SG Limited)以2.52億元出售60.2%股份，相當於每股0.42元，作價較停牌前0.5元，折讓約16%。股價曾大升30%，收市倒跌2%，報0.49元。

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