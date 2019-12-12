中國大型國企「天津物產」自今年4月起便傳出財務危機，部分美元債券需進行債務重組，其中有超過3億美元的債券將於下周一（16日）到期。評級機構標普發表報告指，天津物產是近20年來首家拖欠美元債務的國有企業，反映政府或無意提供支持，而其債務重組將引發投資者對國企永續債券的質疑。

據彭博報道，天津物產12.5億美元債券的主要投資者，已經同意接受打折後的現金兌付，從以作為債務重組的一部分，部分投資人則有意接受交換方案。該公司投資者合共持有四隻總值7.119億元的美元債券，即約57%的投資者已決定接受折扣高達63%的償還方案。

標普指出，天津物產現已完成對其四隻美元債券的交換及要約收購，考慮到其債券本金的大幅削減和低利率，以及其財困狀況，會將是次債務重組視為「不良交易」並相當於違約；不過，是次個案或反映天津政府願意採用市場驅動的國企債務重組，而非無條件的紓困。

該機構分析指，離岸國有企業永續債券的票息，一般較同一家中國公司發行的高級無抵押傳統債券高出100至200個點子，投資者考慮到國家支持的假設，通常將有關收益視為具有適度溢價的優先債務，但是次天津物產的債務重組，或令投資者質疑該評估是否有效。

記者：溫藹紅

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