法國外貿銀行（Natixis）發布明年投資展望，亞太區首席經濟師Alicia García Herrero表示明年將會是充滿挑戰的一年，她估計，在亞太地區之中，印度GDP增長最高，其他地區如中國、發展中的亞洲國家將會增長放緩。並估計，明年環球增長將由美國及歐洲市場復蘇帶領。她指出，現時中國企業債高於過去5年水平，對民營企業前景較為憂心。

新興市場高級經濟師Jianwai Wu預料，中國經濟不會出現急速下跌情況 ，但增速放緩，預料今年經濟增長為6.1%，明年為5.7%，相信明年進出口數字會比今年有所上升。但需留意，中國明年會面對幾項不穩定因素，包括中美貿易談判、 企業盈利下跌等。惟他相信，即使出口有下跌趨勢，但內地將會推出刺激經濟政策，都會有效提升國家出口，預期PMI會穩定上升。

對於香港明年經濟增長，亞太區經濟學家吳卓殷坦言，政府所推出的紓困措施只能短期對改善經濟，對GDP只帶來0.75%貢獻。他預期，香港明年經濟倒退2%。事實上，現時外資企業對香港投資及消費信心依然疲弱，又認為港府「派糖」未能徹底解決經濟危機。受惠短期紓困措施，他相業看好內需股及零售股，另看淡估值偏高的醫療及科技板塊。

記者：黃清瑤

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