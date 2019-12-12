恒指升334點，收報26980點，成交金額486億元。聯儲局一如預期維持利率不變，連續3次減息後轉為按兵不動。聲明刪除了「前景圍繞着不確定性」，意味當局對經濟看法更為樂觀。主席鮑威爾預期經濟保持溫和增長，就業市場會維持強勁，當前貨幣政是合適的。按點陣圖顯示到2020年全年將按兵不動，既不加息，也不減息，鮑威爾強調要看到通脹持續走高才會考慮加息。從過去10年的走勢來看，這幾乎是不可能的是，意味加息周期經已完結。

聯儲局立場已在預期之內，美股反應不大，但科技股表現較好。現在的設局是，一方面美國經濟已回升，在全球央行齊放水下，歐洲、中國、日本以至新興市場增長動力都轉強。與此同時，通脹仍然低企，央行有很大空間繼續放水，股市反覆向上是大概率的事，高增長、高啤打的科技股表現會較好，昨日納指也跑贏道指標指，近期港股亦以騰訊（0700）表現最佳，今早突破了下降軌。同時上游資源股亦強勢，尤其是銅股，江西銅（0358）、五礦（1208）都升勢停不了。連日強勢的內房股則衝高回順。

問題是藍籌股動力轉強，究竟是資金泛濫下湧向這些落後股，還是純粹年結前推高所致。走勢上，騰訊明顯在改善，今早出現突破，但也升至接近周線圖頂部，若能破頂再上就很大機會展升浪，屆時可上望400元關口。

論基本因素，中央2019年不斷打壓手遊，到第3季尾開始放鬆限制，整個版塊是相對落後，明年盈利會進一步回升。此外，若中國經濟回暖，騰訊今年表現欠佳的廣告業務也會改善。現價2020年預測市盈率25倍，盈利增長為20%以上，估值並不過份。在全球流動性泛濫下，有機會進一步向上。在340元以下收集值博率較佳。

張兆聰

明報首席評論員