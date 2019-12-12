本港金融企業WeLab日前正式使用中文名稱「匯立金融控股」，並在今日宣布，已完成1.56億美元（約12億港元）的C輪融資。WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智表示，本輪融資獲新投資方加入及5間原有投資方追投，包括阿里巴巴創業者基金及建銀國際，當中有涵蓋本地、內地及海外公司，但沒有透露新投資者身份。有關資金將用於引入更多科技、拓展新業務線及東南亞市場。

WeLab於去年7月遞交上市申請，擬集資5億美元（約39億港元），惟今年初宣告申請失效。他表示，是次融資後公司估值較上次B輪有所提升，短期內未必會考慮上市，認為時機亦甚為重要，因過去股票市場較動盪，會待招股市場相對穩定再作討論。

他又表示，其香港及內地業務自2017年起已錄得盈利，至今仍然保持增長。根據當時提交的上市文件披露，WeLab於2017年的總收入按年增逾4倍，至1.55億美元（約12.1億港元），主要來自內地貸款等業務收入，全年賺1,769萬美元（接近14億港元）。該公司稱，其網上信貸平台WeLend，今年的市場佔有率已提升至13.2%，實現155%淨利潤增長。

本港局勢未明朗，大部份本地虛擬銀行擬於明年初推出服務。他表示，目前WeLab Bank（匯立銀行）進度良好，現已聘用約100名員工，下一步將進入試業階段，料明年初通過金管局的沙盒試驗後便可開業，會視乎情况才調整產品或宣傳策略。

他指出，將繼續拓展內地B2B的業務發展，爭取明年開拓超過一千個合作伙伴；另除了現有的香港、內地及印尼市場外，公司計劃於兩年內再拓展一個新國際市場，料集中在人口龐大及年青人較多的地區。

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