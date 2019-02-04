美國聯儲局放鴿不加息，港匯轉強升穿7.8，港股乘勢上升，高開192點後，最多曾升403點，高見27048點，恒指半日升334點或1.26%，報26980點，成交金額486億元；國指升118點或1.12%，報10620點。

市場關注美國總統特朗普今日與幕僚的關稅會議，雖然白宮內部意見分歧，但路透引述消息指，預計美方本周日將提高關稅。不過貿易股仍然向上，其中，瑞聲（2018）升3.09%，收報66.75元，是升幅最大的藍籌，而舜宇（2382）升1.29%，收報141.3元。其他如萬洲（0288）升0.89%，收報7.95元；申洲國際（2313）升1.14%，收報106.8元；創科實業（0669）升1.67%，收報61元。

內房股個別發，中海外（0688）跌0.86%，收報28.7元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點，潤地（1109）升0.68%，收報37元；碧桂園（2007）升0.52%，收報11.54元。

友邦（1299）升2.31%，收報79.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻60點。

美國維持息口不變，息口敏感股向上。本地地產股上升，恒地（0012）升0.53%，收報37.9元；新地（0016）升1.51%，收報114.6元；新世界發展（0017）升2.35%，收報10.44元；長實集團（1113）升1.45%，收報52.45元；信置（0083）升0.88%，收報11.46元。港銀向上，恒生（0011）升1.59%，收報159.6元；中銀香港（2388）升2.47%，收報27元。國際金融股匯控（0005）升1.03%，收報58.65元。

康寧傑瑞生物製藥（9966）新上市，半日收報13.54元，較招股價10.2元，升32.7%。

另一新股中國網絡遊戲開發商心動公司（2400），半日收報11.6元，較招股價11.1元，升4.5%。

丘鈦科技（1478）發盈喜，根據目前可得之資料，及董事會對集團截至首11個月管理報表的初步審閱，預期丘鈦於今年將錄得純利5億至5.2億元人民幣，為去年0.14億元人民幣純利的33.72倍至36.12倍。半日收報13.92元，升11.8%。

FSM （1721）公布，股東(KAL SG Limited和KYL SG Limited)以2.52億元出售60.2%股份，相當於每股0.42元，作價較停牌前0.5元，折讓約16%，買家(茂東)將提出全購要約。今早復牌。茂東主要從事投資控股。半日收報0.54元，升8%。

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