儲局放鴿，港股今早高開192點或0.73%，報26837點，成交金額32億元；國指今早高開82點或0.79%，報10584點。

潤地（1109）升2.18%，報37.55元，是升幅最大的藍籌，不過另一內房藍籌中海外（0688）則跌0.52%，報28.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。騰訊（0700）升1.41%，報344.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。

儲局一如預期維持息口不變，但對保持寬鬆政策，明年料不加息，息口敏感股方面，本地地地產股新世界發展（0017）升0.98%，報10.3元；長實集團（1113）升0.77%，報52.1元；恒地（0012）升0.8%，報38元；新地（0016）升1.24%，報114.3元；信置（0083）升0.7%，報11.44元。港銀方面，恒生（0011）升1.08%，報158.8元；中銀香港（2388）升0.76%，報26.55元。國際金融股方面，友邦（1299）升0.83%，報78.65元；匯控（0005）升0.34%，報58.25元。

丘鈦科技（1478）發盈喜，根據目前可得之資料，及董事會對集團截至首11個月管理報表的初步審閱，預期丘鈦於今年將錄得純利5億至5.2億元人民幣，為去年0.14億元人民幣純利的33.72倍至36.12倍。開市13.16報元，升5.7%。

信和酒店（1221）發盈警，預期截至11月底止的五個月純利按年跌94%，料集團截至12月底的中期純利將遠低於去年同期。開市報2.88元，無升跌。

FSM （1721）公布，股東(KAL SG Limited和KYL SG Limited)以2.52億元出售60.2%股份，相當於每股0.42元，作價較停牌前0.5元，折讓約16%，買家(茂東)將提出全購要約。今早復牌。茂東主要從事投資控股。開市報0.52元，升4%。

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