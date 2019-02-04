美聯儲放鴿，美股向上，港股ADR升44點或0.17%，報26689點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.97%，折合報343.29元；匯控（0005）跌0.02%，折合報58.04元；建行（0939）跌0.15%，折合報6.36元。

今日焦點股份可留意：

儲局一如預期維持息口不變，但對保持寬鬆政策，明年料不加息，留意息口敏感股。

丘鈦科技（1478）發盈喜，根據目前可得之資料，及董事會對集團截至首11個月管理報表的初步審閱，預期丘鈦於今年將錄得純利5億至5.2億元（人民幣，下同），為去年0.14億元純利的33.72倍至36.12倍。

信和酒店（1221）發盈警，預期截至11月底止的五個月純利按年跌94%，料集團截至12月底的中期純利將遠低於去年同期。

FSM （1721）公布，股東(KAL SG Limited和KYL SG Limited)以2.52億元出售60.2%股份，相當於每股0.42元，作價較停牌前0.5元，折讓約16%，買家(茂東)將提出全購要約。今早復牌。茂東主要從事投資控股。

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