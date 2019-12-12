聯儲局維持利率不變，美股向上，道指低開14點後，最多跌79點，最高升43點。市場亦關注中美首階段磋商，美國總統特朗普料於周四會見其貿易團隊。另外，摩根大通董事長Jamie Dimon預計，美國和中國將達成第一階段貿易協議，但對於其後能否落實更多協議感到懷疑，如果中美無法達成貿易協議，將對市場及經濟增長帶來傷害。

道瓊斯工業平均指數收漲29點，升幅0.11%，報27911點。標普500指數收漲9點，升幅0.3%，報3141點。納斯達克綜合指數收漲37點，或0.44%，報8654點。

家得寶跌1.8%，報212美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低26點，而蘋果升0.85%，報270.77元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果收市報270.77元，升0.85%，谷歌母公司Alphabet收市報1344.25元，升0.1%，亞馬遜收市報1748.72元，升0.54%，Facebook收市報202.26元，升0.69%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.22%，報406點。德國DAX指數收漲0.59%，報13146點；法國CAC 40指數漲0.22%，報5860點；英國富時100指數收漲0.04%，報7216點。

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