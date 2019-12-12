美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率目標區間在1.5%-1.75%不變，今次會議聲明除刪除了「不確定性」一詞，更是5月份以來，首次決策獲得一致通過，而聯儲局會後發表的利率點陣圖更顯示，明年不會加息，2021年只會加息一次。

在上次10月份的會議，儲局表述委員會觀點，「經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場狀況以及通脹接近委員會的對稱性2%目標是最可能的結果，但這種前景的不確定性仍然存在」，今次則完全刪除這段表述。

今次聲明亦就利率方面作出表述稱，「委員會認為當前的貨幣政策立場對於支持經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場狀況以及通脹接近委員會的對稱性2%目標是合適」。

市場對點陣圖視為放鴿。按照利率點陣圖，2020年的利率中位數預測從之前的1.9%降至1.6%，預測明年利率將保持不變。紐約梅隆銀行的策略師John Velis表示，「點陣圖顯然是鴿派的。對長期聯邦基金利率的預期維持在2.5%，到2020年的點陣圖仍顯示利率低於該水平。這意味著，通過點陣圖反映出的共識是一段時間內將保持寬鬆政策」。目前利率期貨顯示，明年直至6月止的4次議息會，維持息口不變的機率均超過50%。

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