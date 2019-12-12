港股連續兩日偏軟後有反彈，炒舊經濟或周期性的行業復蘇概念依然近期焦點，新經濟的高增長股則未見起色。新舊經濟股何時再一次輪動難料，但明顯是兩者皆強者愈強。

恒指昨低開後最多跌72點回升，愈升愈有，午後曾倒升223點、高見26,659點，之後高位爭持，收報26,645點，升208點或0.79%；國指升1.03%。大市成交743億元，與60天平均相若，回到平穩水平。

博彩消閒本地零售股 未見沽壓

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率70比30，升逾3%佔上升股份近一成；陽燭對陰燭為68比32，大市普遍上升，買盤積極但動力不算大。本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成下跌，博彩及消閒、本地零售服務跌少於0.5%，表現已經最差，行業沒有明顯沽壓。

至於上升行業，有四成多升逾1%，跟得上或跑贏表現較佳的國指；建築及材料升1.67%、有逾九成股份上升，表現最強；其次燃氣供應、零售及教育、原材料、內房升逾1.3%，其中燃氣供應、內房有八成股份上升，升勢相當全面。

洛鉬小回仍可取

無論是近日表現火熱的內房、金屬及礦石，或昨天跑贏的建築及材料、原材料，焦點都是舊經濟或周期行業，相反今年熱炒高增長消費、物業管理、教育等有冷卻迹象。不過，相對低殘的舊經濟受捧，但資金非亂石投林，依然見到強勢愈強格局。近期提到的內房融創（1918）、合景泰富（1813）、建材海螺（0914）、聯塑（2128）、紙股玖紙（2689）領漲，部分昨天更創出新高；上周末前談到的受惠電子產品需求回暖的瑞聲（2018），昨漲半成創年內新高。周一談到的洛鉬（3993）小回仍然可取。

雖然舊經濟股當道，但高增長股回調後快值得關注，醫藥股有喘定迹象，其中康哲（0867）跑贏同業，看高一線。康哲透過入股或收購海外藥企在中國專利或資產，以相對輕資產的模式發展成為優勢。

在專科領域的創新專利產品佈局的同時，業務已延伸至複雜仿製藥市場，此將可以進一步豐富產品，並對短期及中期發展形成增補作用。

康哲可小注 10.5元止蝕

股價方面，康哲早前跌至50天線約10.7元初見支持，近日回升至昨天曾升穿12元，短線蠢蠢欲動向上，可以現水平小注吸納，並低收10.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]