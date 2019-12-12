恒指昨升208點，收報26,645點，成交金額743億元。報道指美國會推遲徵收原定於12月15日實施的關稅，重磅股匯控（0005）、騰訊（0700）、中資金融股等做好，帶動大市上升。小米（1810）宣布推出售價低於2000元的5G手機，券商唱好股價炒上，資金非常勇於炒作消息，有點2015年大牛市的味道。市場繼續炒作周期股，紙業股、江西銅（0358）、水泥股都向好。如果全球製造業復蘇，從事製造注塑機的海天國際（1882）將可受惠。

隨着歐洲央行和聯儲局先後重啟QE，投資者都爭先恐後地湧入市場，持倉水平偏高。即使中美貿易談判氣氛樂觀，但風險部位多，又有鑑於此前特朗普說反枱就反枱的前科，市場非常積極購買跌市保險認沽期權、引伸波幅遠超相同行使價的認購期權，彭博形容程度已接近是「世界末日」。在這設局下，若特朗普再次反枱，由於已作出充足對冲，市場震盪未必如此前般劇烈，若有任何好消息，則認沽期權要平倉，將引發強勁的期指買盤。

海螺不斷創新高 玖紙理文續向上

有趣的是，當眾議院司法委員會公開了彈劾總統特朗普的具體罪名，邁出彈劾程序的重要一步，A50指數期貨即時拉升。市場都期望特朗普受到彈劾事件影響，無暇應付貿易戰，不會如過去兩年般不斷折騰市場。無論結果如何，市場都已接受了中美雙方會不斷脫鈎的趨勢，年內中國出口美國已減少逾10%，中國也計劃將軟件及硬件設備全部更換為國產貨。除非由上述的軟脫鈎變為熱戰，否則股市已充分反映。短期焦點更多放在經濟復蘇。全球製造業PMI都出現低位止跌回穩，未來3個月至6個月大概率出現小復蘇，利好股市回升，而近期市場風險胃納增強，周期性股份也大幅炒上。

不過，周期性股份也個別發展，最強的首推水泥，海螺（0914）不斷創出新高，顯然已進入升浪。玖紙（2689）及理文造紙（2314）整固一段時間後又再向上突破，呈一浪高於一浪狀態。如果中國製造業能擺脫貿易戰影響而逐步復蘇，海天國際會是很好的炒復蘇對象。

海天料升一兩成 宜吸勿搶

海天2019年上半年業績出現倒退，收入和盈利分別跌14.8%及15.3%，至50億元及9.11億元。考慮到上半年中國製造業開始走下波，情況可以理解。要留意，期內毛利率因原材料價格下降及匯率因素而擴闊，由31%升至31.6%，可見集團在下跌周期亦毋須減價促銷，產品競爭力強。此外，集團現金流強勁，期內經營性現金流淨流入達13.65億元，淨現金水平增加至接近74億元，相當於現市值323億元的23%。集團主力產品Mars系列對經濟敏感度高，期內銷售下跌18.9%，但長飛亞電動系列受市場產業升級、更新換代的需求帶動，逆市增長13.6%，部分抵消了Mars系列的下跌。

海天近期股價急升，主因是大行唱好。大摩指10月份塑膠生產量按年升26%，首10個月累計升34%，高於該行預期；中金亦因相同原因，上調2020年盈利預測10.2%至1.37元，目標價升至24.23元。海天基本因素佳、行業又出現明顯復蘇勢頭，但問題是估值已瞬間回升至接近周期高位的14.5倍。綜合市場預測，未來兩年每年有近20%的盈利增長，與以往上升周期時的增速相若，估值其實仍算吸引。只是再升空間可能介乎10%至20%，宜吸勿搶。

[張兆聰 還看今朝]