政府在10月15日施政報告中放寬申請按揭保險的樓價限制，財經事務及庫務局局長劉怡翔今日答覆立法會議員的資料顯示，今年截至10月15日的十個半月內，首次置業申請敘造最高按揭成數而獲批的宗數為3089宗，而在10月16日至11月30日的一個半月內，獲批的宗數則有1870宗，平均每日批40宗，而當中1707宗、逾九成為800萬或以下單位，申請承造八成或以上按揭。

據了解，自修訂公布後(2019年10月17日)至今年11月30日，新按保批出逾1700宗申請，總金額約100億元，超過9成為首次置業人士。

劉怡翔表示，申請按保計劃的首次置業人士當中，超過99%的獲批申請人均為香港居民，香港按證公司並沒有再區分申請人是否屬香港永久性居民。

劉怡翔指，在現行的印花稅措施下，如住宅物業買家為公司或非香港永久性居民，有關交易須繳付買家印花稅和新住宅印花稅，兩者稅率均劃一為15%，即合共須繳付30%的印花稅。有關措施有效管理外來需求，並優先照顧香港永久性居民的置業需要。

根據稅務局的資料，2019年1月至11月須繳付買家印花稅的交易宗數只佔住宅物業交易總數的3.3%，較2018年全年的數字（5.5%）為低。政府現階段無意推出新措施，限制購買或持有二手住宅物業，會繼續密切監察樓市動向和不斷變化的外圍形勢。

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