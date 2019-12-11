明年金融市場面對多方面挑戰，如美國總統大選、英國脫歐問題及香港立法會選舉等。利達今日公布2020年上半年的投資展望，首席投資策略師黃耀宗表示，現時環球股市估值偏高，加上政治局勢都有機會觸發恐慌性拋售，建議投資者選擇高息及中小型類股份。

港股方面，中美貿易戰以及社會動盪促使香港經濟步入寒冬，他估計本地第一季經濟數據，如訪港旅客數字、失業率均會向淡。香港本地股會跑輸A股，籲投資者在局勢回穩後才考慮入市。他估計，明年恒指於23,400點有支持，29,500點有阻力。

隨著阿里巴巴（9988）在港上市，恒指將為中概股打開大門。他預期，未來會有更多中概股來港作第二上市，亦有機會納入恒指成份股。當中尤其看好內需股及新經濟股，惟部份股份估值偏貴，宜待回調吸納。亞洲市場當中，他較看好A股及MSCI中國，因中國經濟正見底回升，相信未來會繼續跑贏港股。

環球市場方面，明年金融市場會受惠於央行放水，料資金會於成熟市場及新興市場游走。近日美國經濟數據回暖，如消費市場維持於健康水平，料美國內需可支持經濟增長。惟美國股市估值已遲偏高水平，投資者需留意消費者信心及商業信心能否維持。

明年將會舉行兩場體育盛事，他發現，每逢舉行歐洲國家盃，啤酒股回報會有所上升。今年百威亞太（1876）在港上市，投資者或可考慮趁機吸納。過去，舉行奧運會會利好體育股，如2016年時李寧（2331）全年上升27.6%及申洲國際（2313）上升22.24%，雖然現時估值處於較高水平，但建議投資者可留意。

記者：黃清瑤

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